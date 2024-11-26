Танкисты ВС РФ разгромили "опорник" боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск "Восток" поразили опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов, обеспечив наступление штурмовиков на южнодонецком направлении.
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