Мигрант-педофил пытался затащить русскую 13-летнюю девочку в машину, но ему помешали очевидцы(видео)

Мигрант-педофил пытался затащить русскую 13-летнюю девочку в машину, но ему помешали очевидцы, которые рассказали о случившемся: "В Екатеринбурге 53-летний мастурбек пытался затащить 13-летнюю девочку-подростка к себе в машину.