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Мигрант-педофил пытался затащить русскую 13-летнюю девочку в машину, но ему помешали очевидцы(видео)

Мигрант-педофил пытался затащить русскую 13-летнюю девочку в машину, но ему помешали очевидцы(видео)

Мигрант-педофил пытался затащить русскую 13-летнюю девочку в машину, но ему помешали очевидцы, которые рассказали о случившемся: "В Екатеринбурге 53-летний мастурбек пытался затащить 13-летнюю девочку-подростка к себе в машину.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Что значит помешали? Надо было отп.. ть хорошо.
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2 час.
ninikooo Митусова
Этого чурку нужно обязательно найти и кастиировать!!!
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2 час.

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