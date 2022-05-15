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Минобороны сообщило о доставке новой партии гумпомощи жителям ЛНР

Минобороны сообщило о доставке новой партии гумпомощи жителям ЛНР

Жителям освобожденных территорий в Донбассе продолжают доставлять гуманитарную помощь из России. Военнослужащие ВС РФ прибыли в один из населенных пунктов в ЛНР и привезли людям продукты, предметы первой необходимости, детское питание и памперсы.

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