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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA

Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA

WADA и Синнер достигли соглашения о периоде дисквалификации в три месяца. Чемпион Australian Open не сможет выступать в туре до 4 мая.

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