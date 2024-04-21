Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский о помощи США: десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку

Полянский о помощи США: десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку

Выделение Киеву нового пакета помощи приведет к большей краже денежных средств, оружия и отправке украинцев «в мясорубку».

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