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Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа

Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа

Global Look Press/Kyle Mazza Решение суда о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами против экс-президента США Дональда Трампа будет оспорено, специальный прокурор Джек Смит подал апелляцию, сообщает 17 июля The Washington Post.

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