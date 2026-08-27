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Брак на полтора года и уход из публичности: как сложилась судьба первой жены Влада Топалова Ксении Данилиной

Брак на полтора года и уход из публичности: как сложилась судьба первой жены Влада Топалова Ксении Данилиной

Сегодня 40-летнего Влада Топалова знают прежде всего как мужа Регины Тодоренко — вместе они уже почти восемь лет.

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