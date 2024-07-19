Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания на посту главы государства другие страны, включая Россию, боялись его и не затевали каких-либо конфликтов.
Трамп: Россия боялась меня и не начинала конфликты
Комментарии
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Е Пронина
Доня Фредович как и Байден кукухой поехал)кто его боялся? раз америкосы полностью расчехлились, теперь пусть России боится, все будут жить теперь по новому, к прошлым воспоминаниям не следует уповать)) да и какие хорошие отношения с ними могут быть, подчиняться и их хотелки выполнять??
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