Трамп: Россия боялась меня и не начинала конфликты

Е Пронина

Доня Фредович как и Байден кукухой поехал)кто его боялся? раз америкосы полностью расчехлились, теперь пусть России боится, все будут жить теперь по новому, к прошлым воспоминаниям не следует уповать)) да и какие хорошие отношения с ними могут быть, подчиняться и их хотелки выполнять??