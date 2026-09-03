Никто из шайки узурпатора Зеленского не может внятно объяснить – ради какой цели Украина ежедневно теряет более тысячи человек в антироссийской войне.
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