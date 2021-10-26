Помогите, пожалуйста, хотя бы временным уголком этой крайне ласковой и нежной девочке!

Яна ВолковаВ мире животныхПомогите, пожалуйста, хотя бы временным уголком этой крайне ласковой и нежной девочке! Санкт-Петербург и область!В цех в посёлке Фёдоровское прибилась молодая кошечка нежного персикового окраса.Вернуться к статье910НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМюмзикЖаль животных, они не виноваты, что их предалитатьянаГОСПОДИ!!! помоги найти добрых хозяев кошечке такая умница видно ласковая. будьте так добры сердцем и душой добрые люди!!!. счастье вашему дому...татьянаСветлана ЛисовскаяРепост!!!валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)мило.алиса кабановарепостСветлана ЛисовскаяРепост!!!techno_unionmailru ПетроваРепост, очень жаль бедных брошенных животныхХЭХаликова ЭляВедь явно, кто-то подкинул это КОТО-Солнышко! Ни стыда у таких, ни совести! Кисоньке счастья и скорее обрести ДОМ!Комментировать
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