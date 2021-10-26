Дай лапку

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  • Вадим Белецкий
    Чудный лапочка, хоть и без глазика!Тест на человечно...
  • Халикова Эля
    Ведь явно, кто-то подкинул это КОТО-Солнышко! Ни стыда у таких, ни совести! Кисоньке счастья и скорее обрести ДОМ!Помогите, пожалуй...
  • techno_unionmailru Петрова
    Репост, очень жаль бедных брошенных животныхПомогите, пожалуй...

Помогите, пожалуйста, хотя бы временным уголком этой крайне ласковой и нежной девочке!

Помогите, пожалуйста, хотя бы временным уголком этой крайне ласковой и нежной девочке!

Санкт-Петербург и область!В цех в посёлке Фёдоровское прибилась молодая кошечка нежного персикового окраса.

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Мюмзик
Жаль животных, они не виноваты, что их предали
татьяна
ГОСПОДИ!!! помоги найти добрых хозяев кошечке такая умница видно ласковая. будьте так добры сердцем и душой добрые люди!!!. счастье вашему дому...
татьяна
Светлана Лисовская
Репост!!!
валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)
мило.
алиса кабанова
репост
Светлана Лисовская
Репост!!!
techno_unionmailru Петрова
Репост, очень жаль бедных брошенных животных
Халикова Эля
Ведь явно, кто-то подкинул это КОТО-Солнышко! Ни стыда у таких, ни совести! Кисоньке счастья и скорее обрести ДОМ!

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