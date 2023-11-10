В Белоруссии закончились съёмки сериала "Спасение капитана Максимова" для телеканала "Россия"

Военная драма, снятая в Белоруссии, выйдет в телеэфир в 2024-м году.В настоящий момент известно, что сериал, сюжет которого разворачивается в 1944-м году, создавался кинокомпаниями «Москино» и «Нью Арт Синема Продакшн».