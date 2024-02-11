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Зеленский продолжает кадровые перестановки в руководстве ВСУ: Сырскому нашли замену

Зеленский продолжает кадровые перестановки в руководстве ВСУ: Сырскому нашли замену

Украинский президент Владимир Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками армии страны. На этот пост он назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который занимал пост первого замминистра обороны, говорится в указе, который опубликован на сайте главы государства.

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