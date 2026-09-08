Боец СВО поблагодарил дзержинцев за гуманитарную помощь

8 сентября – одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю Великой Отечественной войны. После почти 700 дней оккупации Донбасса, наполненных болью и массовым истреблением мирного населения, в 1943 году советские войска в ходе Донбасской наступательной операции, сметая ожесточённое сопротивление врага, вошли в город Сталино (ныне — город Донецк).