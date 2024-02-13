Празднование лунного Нового Года снизило активность торгов на биржах АТР в понедельник

В понедельник увеличилось количество неработающих фондовых бирж Азии. Инвесторы начали с пятницы праздновать наступление Нового Года по лунному календарю, который наглядно покажет уровень потребительской активности региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии