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Нижегородская правда

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ФК «Нижний Новгород» вышел в 5‑й раунд Кубка России

ФК «Нижний Новгород» вышел в 5‑й раунд Кубка России

В 4‑м раунде Кубка России по футболу «Нижний Новгород» в Черекесске одолел клуб из второй лиги ставропольское «Динамо».

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