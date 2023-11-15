26 наездов на пешеходов произошло в Барнауле с начала ноября

В одном из таких ДТП накануне погибла 8-летняя девочка В Барнауле с начала ноября зафиксировали 26 наездов на пешеходов, из них только за 14 ноября произошло девять, в одном из таких ДТП погибла 8-летняя девочка.
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