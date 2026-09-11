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Ольга Любимова посетила ряд культурных объектов Орловской области

Ольга Любимова посетила ряд культурных объектов Орловской области

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Орловскую область. Рабочая поездка была посвящена ключевым объектам культурного наследия региона, ходу реализации национальных проектов и перспективам развития отрасли в регионе.

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