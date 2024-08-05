В Казани открыли новый зеленый уголок для отдыха

В Казани на пересечении улицы Баумана с Кави Наджми появилось новое пространство для отдыха. Обустроенная зона отдыха выполнена в старотатарском стиле, сообщили в телеграм-канале «Благоустройство Казани».
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