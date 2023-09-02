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Рокас Йокубайтис о шансах Литвы в матче с США: «Не знаю. Увидим в воскресенье»

Разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис не стал прямо отвечать на вопрос о шансах команды на победу в матче второго группового этапа ЧМ-2023 с США.

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