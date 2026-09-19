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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Один президент IBU ничего не решает. Но Фарчник – человек нам известный, понятный»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об избрании словенца Тима Фарчника на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

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