Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Один президент IBU ничего не решает. Но Фарчник – человек нам известный, понятный»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об избрании словенца Тима Фарчника на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шведский лыжник Ангер: «Считаю совершенно правильным, что россиянам разрешают выступать. Спорт должен быть для всех»
- «Металлург» – самая популярная команда по количеству ставок в Olimpbet на старте сезона КХЛ
- Орлов о 1-м пенальти «Зенита»: «Все 11-метровые по делу, нарушения имели место. Какие тут споры? Зинович оттянул за футболку, уронил Нино – на ЧМ такое каралось»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым