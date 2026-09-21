Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Товарищ Дора: что творила самая жестокая чекистка

В Одессе 1919 года имя «товарищ Дора» произносили шёпотом. Город, привыкший к перестрелкам, налётам и революционной неразберихе, содрогался от слухов о молодой женщине, работавшей в Одесской губчека.

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