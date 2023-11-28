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Китай

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Президент Беларуси одобрил проект Договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства

Минск, 27 ноября /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства Беларуси и России.

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