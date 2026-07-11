Япония впервые успешно запустила и посадила многоразовую ракету RV-X — страна развивает технологии повторного использования

Экспериментальная ракета RV-X выполнила первый успешный испытательный полёт с вертикальным взлётом, горизонтальным манёвром и мягкой посадкойЯпонское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые успешно испытало экспериментальную многоразовую ракету RV-X.
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