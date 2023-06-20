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По 10 000 рублей на руки: ряду россиян гарантированно дадут новые деньги 1 июля

По 10 000 рублей на руки: ряду россиян гарантированно дадут новые деньги 1 июля

Ряду россиян гарантированно дадут новые деньги с 1 июля текущего года. Сразу по 10 тысяч рублей смогут оформить российские семьи, подходящие под все важные условия, указанные в Tg-канале "Госуслуги: для родителей" (18+).

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