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Почеттино о «Челси» в топ-4 АПЛ: «Мы должны верить, что это реально. Будет непросто, надо совершенствоваться»

Почеттино о «Челси» в топ-4 АПЛ: «Мы должны верить, что это реально. Будет непросто, надо совершенствоваться»

«Мы должны верить, что это реально. Будет непросто добиться мест, позволяющих играть в еврокубках. Самое главное сейчас – наблюдать за процессом и совершенствоваться каждый день.

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