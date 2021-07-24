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«Спартак» не будет обжаловать отмену гола Жиго в ворота «Рубина» из-за фола Зобнина

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин высказался на тему гола защитника Самюэля Жиго «Рубину» (0:1) в 1-м туре РПЛ.

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