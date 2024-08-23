💡Часть Симферополя осталась без света в пятницу Электричество отключили из-за ремонтных работ на сетях, восстановить планируют к 17:00, сообщает «Крымэнерго».
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💡Часть Симферополя осталась без света в пятницу Электричество отключили из-за ремонтных работ на сетях, восстановить планируют к 17:00, сообщает «Крымэнерго».