"Тоже мне бэтмен", - мигранты прогуливаясь по Петербургу устроили стрельбу, а после попытались сбежать

Семенков Александр

А че не мокнули узкоглазых и почему отпустили? А прокуратура куда смотрит? Почему тех, кто отпустил, не отстранили от исполнения своих обязанностей и ССБ не ученила внутреннюю проверку с последующим привлечением/посадкой их и их начальников? Железно бабло на лапу получили. Только так можно навести порядок и с мигрантами и с полицией!!! Надзор должен быть жесточайщий.и по делу!!!