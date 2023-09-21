Politiki.net Очередной инцидент в котором активное и непосредственное участие приняли мигранты.
"Тоже мне бэтмен", - мигранты прогуливаясь по Петербургу устроили стрельбу, а после попытались сбежать
Комментарии
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Перетопить надо было скотов в Неве!
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3 час.
Семенков Александр
А че не мокнули узкоглазых и почему отпустили? А прокуратура куда смотрит? Почему тех, кто отпустил, не отстранили от исполнения своих обязанностей и ССБ не ученила внутреннюю проверку с последующим привлечением/посадкой их и их начальников? Железно бабло на лапу получили. Только так можно навести порядок и с мигрантами и с полицией!!! Надзор должен быть жесточайщий.и по делу!!!
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3 час.
Наталья Колос
сколько можно терпеть унижение. ?надо их высылать в свои аулы , всех
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3 час.
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