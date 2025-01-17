Приговор экс-сотруднику генконсульства США в России оставили без изменения

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, осужденному за сотрудничество с американскими спецслужбами.
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