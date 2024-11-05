«Вампир» XVII века, похороненный с железным серпом на шее, получил реконструкцию лица

Фото: Оскар Нильссон, Pien Project. Интересные новости обо всем рассказывают нам, что в ходе уникального научного проекта археологи реконструировали лицо молодой женщины, некогда похороненной как вампир, тем самым раскрыв ее истинную личность как человека.
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