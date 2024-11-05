Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

«Вампир» XVII века, похороненный с железным серпом на шее, получил реконструкцию лица

«Вампир» XVII века, похороненный с железным серпом на шее, получил реконструкцию лица

Фото: Оскар Нильссон, Pien Project. Интересные новости обо всем рассказывают нам, что в ходе уникального научного проекта археологи реконструировали лицо молодой женщины, некогда похороненной как вампир, тем самым раскрыв ее истинную личность как человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх