«Вампир» XVII века, похороненный с железным серпом на шее, получил реконструкцию лица

Фото: Оскар Нильссон, Pien Project. Интересные новости обо всем рассказывают нам, что в ходе уникального научного проекта археологи реконструировали лицо молодой женщины, некогда похороненной как вампир, тем самым раскрыв ее истинную личность как человека.