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Царьград

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Anthropic уведомила полицию о ложных данных от ИИ 9 октября

Anthropic уведомила полицию о ложных данных от ИИ 9 октября

Компания Anthropic уведомила полицию Филадельфии о ложной информации, отправленной их ИИ через онлайн-форму 18 июля.

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