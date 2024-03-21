Доллар на Мосбирже упал до 91,6884

Доллар на Мосбирже упал до 91,6884Курс рубля набирает обороты. По завершении основных торгов на Московской бирже рубль демонстрирует рост, тогда как доллар падает на 0,61%, достигая 91,6884 Курс евро — 100,137 Курс юаня — 12,7363 На Московской бирже представлены три вида рынков — биржевых секций.