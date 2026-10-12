В Тольятти водителя судят за наезд на пешехода на переходе

В декабре 2025 года на улице Тополиной в Тольятти 57-летний водитель сбил 38-летнего пешехода на нерегулируемом переходе, причинив ему тяжкий вред здоровью.
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