Тайны острова Пасхи: исчезнувшая цивилизация и её каменные гиганты Ирина Валькова5 апреля 1722 года в день католической Пасхи голландский мореплаватель Якоб Роггевен высадился на таинственном клочке суши, затерянном в просторах южной части Тихого океана.
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