Тайны острова Пасхи: исчезнувшая цивилизация и её каменные гиганты Ирина Валькова5 апреля 1722 года в день католической Пасхи голландский мореплаватель Якоб Роггевен высадился на таинственном клочке суши, затерянном в просторах южной части Тихого океана.