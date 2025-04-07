Ветврач Воронин: сырой тунец может быть поражен анизакидами

Существует миф о том, что самая "чистая" рыба -— это тунец. Однако, как рассказал "Газете.Ru" ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин, в нем могут содержаться опасные для человека паразиты – анизакиды.