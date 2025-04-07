Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    А ослиный йух им в узкоглазую морду не надо?.😛МИД: Япония выраз...
  • anatoliy Анатолий Алексеев
    Оборзели совсем .кто их туда звал туристы хреновы.белые .пушистые .а руки по локоть в крови невинных людей .получили...Постпредство РФ: ...
  • Сергей Иванов
    КрасиваяDaily Mail: учены...

Ветврач Воронин: сырой тунец может быть поражен анизакидами

Ветврач Воронин: сырой тунец может быть поражен анизакидами

Существует миф о том, что самая "чистая" рыба -— это тунец. Однако, как рассказал "Газете.Ru" ветврач, заведующий кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Владимир Воронин, в нем могут содержаться опасные для человека паразиты – анизакиды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх