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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Рябков назвал условие приема в БРИКС. Как это связано с санкциями?

Кризис отношений между Россией и Западом затянется на долгое время. Прием в объединение БРИКС новых стран-членов возможен при условии их неучастия в политике незаконных санкций и других ограничительных мер против других государств.

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