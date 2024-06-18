Рябков назвал условие приема в БРИКС. Как это связано с санкциями?

Кризис отношений между Россией и Западом затянется на долгое время. Прием в объединение БРИКС новых стран-членов возможен при условии их неучастия в политике незаконных санкций и других ограничительных мер против других государств.
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