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Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании. Он сообщил, что обратился к двум другим кандидатам на пост премьер-министра Риши Сунаку и Пенни Мордонт, потому что надеялся, что они смогут объединиться в национальных интересах.

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