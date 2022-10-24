Борис Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании. Он сообщил, что обратился к двум другим кандидатам на пост премьер-министра Риши Сунаку и Пенни Мордонт, потому что надеялся, что они смогут объединиться в национальных интересах.