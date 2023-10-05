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МИД Армении разочаровался из-за заявления делегации ООН по Карабаху

МИД Армении разочаровался из-за заявления делегации ООН по Карабаху

Министерство иностранных дел Армении разочаровано заявлением делегации Организации Объединенных Наций (ООН) после визита в Нагорный Карабах.

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