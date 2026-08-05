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Регионы России

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Киев усиливает набор женщин для управления боевыми дронами

Киев усиливает набор женщин для управления боевыми дронами

Киевские власти активно вовлекают молодых женщин в управление беспилотниками в военных операциях. Военный эксперт Ян Гагин объясняет, что женский кадровый ресурс востребован из-за природных качеств женщин: повышенной внимательности, усидчивости и быстрой обработки визуальной информации.

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