Киев усиливает набор женщин для управления боевыми дронами

Киевские власти активно вовлекают молодых женщин в управление беспилотниками в военных операциях. Военный эксперт Ян Гагин объясняет, что женский кадровый ресурс востребован из-за природных качеств женщин: повышенной внимательности, усидчивости и быстрой обработки визуальной информации.
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