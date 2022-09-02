«Юта» намерена сохранить Коллина Секстона

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». В качестве компенсации «Джаз» получили пакет, включающий разыгрывающего Коллина Секстона, который перешел в клуб из Солт-Лейк-Сити по схеме сайн-энд-трейд.
«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». В качестве компенсации «Джаз» получили пакет, включающий разыгрывающего Коллина Секстона, который перешел в клуб из Солт-Лейк-Сити по схеме сайн-энд-трейд.
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