Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

«Юта» намерена сохранить Коллина Секстона

«Кливленд» приобрел атакующего защитника Донована Митчелла в результате обмена с «Ютой». В качестве компенсации «Джаз» получили пакет, включающий разыгрывающего Коллина Секстона, который перешел в клуб из Солт-Лейк-Сити по схеме сайн-энд-трейд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх