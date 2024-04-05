Быть сиреневым снам!

Чудо встречи с любовью, быть может, везенье, иль капризы Фортуны, хозяйки судьбы, только верится мне — это дар Провиденья, лишь оно наградит…Ни к чему ворожбы… В веренице стремительно мчащихся будней каждый — шанс на удачу, улыбку судьбы, утро — лучик надежды на это всем людям, и мне верится, счастью и радости — быть! Быть сиреневым […].