Калужский Обнинск может заключить соглашение с египетским Эль-Аламейном

Депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр, находящийся сейчас с рабочей поездкой в Египте, высказал идею о заключении соглашения о сотрудничестве между его родным Обнинском и городом Эль-АламейнДепутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр, находящийся сейчас с рабочей поездкой в Египте, высказал идею о заключении соглашения о сотрудничестве между его родным Обнинском и городом Эль-Аламейн.
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