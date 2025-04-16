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Калужские новости

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Калужский Обнинск может заключить соглашение с египетским Эль-Аламейном

Калужский Обнинск может заключить соглашение с египетским Эль-Аламейном

Депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр, находящийся сейчас с рабочей поездкой в Египте, высказал идею о заключении соглашения о сотрудничестве между его родным Обнинском и городом Эль-АламейнДепутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр, находящийся сейчас с рабочей поездкой в Египте, высказал идею о заключении соглашения о сотрудничестве между его родным Обнинском и городом Эль-Аламейн.

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