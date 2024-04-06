Российские артиллеристы точным выстрелом уничтожили транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Гуляйпольском направлении, сообщил наводчик с позывным «Юрич» САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток».
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