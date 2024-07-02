Роспотребнадзор настоятельно рекомендует сократить рабочий день на 4 часа, чтобы сотрудники не "поджарились" на рабочих местах.
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Роспотребнадзор настоятельно рекомендует сократить рабочий день на 4 часа, чтобы сотрудники не "поджарились" на рабочих местах.