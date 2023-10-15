NYT: военную операцию Израиля в Газе отложили на несколько дней из-за погоды

Армия Израиля 14–15 октября планировала начать наземную операцию в секторе Газа, но из-за метеоусловий её перенесли, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооружённых силах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии