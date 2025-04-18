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Минпромторг: препарат "Лина М" от рака проходит первые клинические исследования

Минпромторг: препарат "Лина М" от рака проходит первые клинические исследования

Препарат против онкологических заболеваний разработчика лекарственных препаратов "Лина М" находится на первой фазе клинических исследований, однако делать выводы о его эффективности на данный момент рано.

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