Kaspersky Lab: в 42% случаев компании взламывают через публичные приложения

Самым популярным способом взлома компаний по итогу 2023 года оказалаcь эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях вроде почтовых сервисов, сервисов удаленного доступа рабочим пространством и не только – на него пришлось 42% случаев от всех известных.