16,09,24 Суджа - Борки Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ в населённом пункте Борки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
16,09,24 Суджа - Борки Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ в населённом пункте Борки.
Свежие комментарии