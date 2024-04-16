Алушта на сутки останется без воды

Более суток в Алуште будут наблюдаться перебои с водой. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК. Фото: Наталья СомоваВ связи со строительством автотрассы в поселке Красный Рай подрядной организацией будут производиться работы по выносу водоводов.