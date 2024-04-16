Алушта на сутки останется без воды

Более суток в Алуште будут наблюдаться перебои с водой. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК. Фото: Наталья СомоваВ связи со строительством автотрассы в поселке Красный Рай подрядной организацией будут производиться работы по выносу водоводов.
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