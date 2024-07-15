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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монахан о «Коламбусе»: «Дон Уодделл сказал мне, что хочет сделать команду максимально конкурентоспособной прямо сейчас»

В первый день работы рынка свободных агентов 29-летний форвард подписал с клубом из Огайо контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 миллиона долларов.

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